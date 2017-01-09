http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_uholove_gorel_dvuhkvartirnyj_zhiloj_dom/
В Ухолове горел двухквартирный жилой дом
Происшествия 164
В Ухолове горел двухквартирный жилой дом
Происшествия 164
На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В воскресенье, 8 января, в 21.14 в р. п. Ухолово произошёл пожар в жилом двухквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём уничтожены одна из квартир и кровля деревянного дома, обложенного кирпичом. Люди во время происшествия не пострадали.
Причина возгорания и размер ущерба будут установлены позднее.
На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.