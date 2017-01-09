В Ухолове горел двухквартирный жилой дом

На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В воскресенье, 8 января, в 21.14 в р. п. Ухолово произошёл пожар в жилом двухквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём уничтожены одна из квартир и кровля деревянного дома, обложенного кирпичом. Люди во время происшествия не пострадали.

Причина возгорания и размер ущерба будут установлены позднее.

На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.