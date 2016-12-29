В уходящем году в Рязанской области зарегистрированы 53 вспышки АЧС

Отдел внутреннего и пограничного ветеринарного контроля и надзора регионального Россельхознадзора подвёл итоги года.

Происшествия

За 2016 год на территории зарегистрированы 53 вспышки африканской чумы свиней (28 случаев среди домашних свиней и 25 – среди диких кабанов), сообщается на сайте регионального Россельхознадзора.

Причинами распространения АЧС, наряду с численностью дикого кабана, являются незаконная реализация живых свиней и свиного мяса «кустарной» выработки на стихийных рынках, а также антисанитария при утилизации биоотходов.

В порядке борьбы с заболеванием в регионе с начала года поголовье дикого кабана было снижено почти на 1600 голов. Ещё сильнее «поубавилось» поголовья домашних свиней – оно было ликвидировано в 25 очагах. Всего было уничтожено 27 757 голов свиней.

В 2016 году в Рязанской области Управление Россельхознадзора провело 53 внеплановые проверки предприятий и индивидуальных предпринимателей. По их результатам составлено 77 протоколов и выдано 49 предписаний. Хозяйствующие субъекты были оштрафованы в целом на 2 миллиона 155 тысяч рублей, из которых почти 2 миллиона 100 тысяч рублей уже взыскано. Внеплановые проверки продолжаются.

В текущем декабре сотрудники регионального сельхознадзора совместно с полицией осуществили несколько рейдов на территории ЗАО «ТПК на Шабулина», в народе называемого «5-я база», с целью проверить условия торговли мясом и мясопродуктами. По итогам рейда составлено 7 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 7 постановлений на общую сумму 140 тысяч рублей.

По результатам проверок регионального сельхознадзора самостоятельно прекратили свою деятельность 5 убойных пунктов в Рязанской области. По материалам надзорного органа Рязанский районный суд приостановил деятельность убойного пункта ООО «Золотой колос». Ведомство подавало аналогичные материалы в Ухоловский райсуд на убойный пункт ИП Сычёв Г.В.. но суд оштрафовал владельца на 4 тысячи рублей, а не закрыл его предприятие.