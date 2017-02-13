В течение трёх дней в Рязани будут отключать электричество

Отключение связано с проведением работ по опиловке аварийных деревьев.

Происшествия

В течение трёх дней – 14, 15 и 16 февраля – в Рязанском посёлке Соколовка будут отключать электричество. В связи с проведением работ по опиловке аварийных деревьев в указанные дни с 10.00 до 15.00 придётся провести время без электричества жителям домов по следующим адресам: ул. 1-ая Механизаторов д. с 24 по 38; ул. Попова д. с 37 по 53; ул. Луговая д. с 26 по 62; ул. Полиграфистов д. 1, д. 2, д. 3, д. 6; ул. 2-ая Механизаторов д. с 18 по 40, д. с 35 по 53; проезд Ушинского д. 14, д. 16, д. 18, ул. Ушинского, д. 33.