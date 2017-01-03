В Спасском районе сгорела терраса кирпичного дома

Пострадавших нет.

Происшествия

Во вторник, 3 января, в селе Гавриловское Спасского района сгорела терраса кирпичного дома. Пострадавших нет. Информация о пожаре поступила в 11 часов 31 минуту, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 2 человека добровольной пожарной дружины села Гавриловское.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.