http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_spasskom_rajone_sgorela_terrasa_kirpichnogo_doma/
В Спасском районе сгорела терраса кирпичного дома
Происшествия 61
В Спасском районе сгорела терраса кирпичного дома
Происшествия 61
Пострадавших нет.
Во вторник, 3 января, в селе Гавриловское Спасского района сгорела терраса кирпичного дома. Пострадавших нет. Информация о пожаре поступила в 11 часов 31 минуту, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 2 человека добровольной пожарной дружины села Гавриловское.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.