http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_spasskom_rajone_sgorel_zhiloj_dom501/
В Спасском районе сгорел жилой дом
Происшествия 104
В Спасском районе сгорел жилой дом
Происшествия 104
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы
В четверг, 5 января, в Спасском районе Рязанской области произошёл пожар. Горел жилой дом в селе Устрань.
Кирпичный дом с шиферной крышей повреждён огнём. Люди на пожаре не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы