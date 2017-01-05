В Спасском районе сгорел жилой дом

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы

Происшествия

В четверг, 5 января, в Спасском районе Рязанской области произошёл пожар. Горел жилой дом в селе Устрань.

Кирпичный дом с шиферной крышей повреждён огнём. Люди на пожаре не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы