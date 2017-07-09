http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_spasske_gorela_banja090717/
В Спасске горела баня
Происшествия 113
В Спасске горела баня
Происшествия 113
Площадь пожара составила 2 кв. метра. Никто из людей не пострадал.
В субботу, 8 июля, в 09.50 в городе Спасске произошёл пожар в кирпичной бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Площадь пожара составила 2 кв. метра. Никто из людей не пострадал.
Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.
На месте происшествия работал пожарный расчёт.