В Спасске горела баня

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Никто из людей не пострадал.

Происшествия

В субботу, 8 июля, в 09.50 в городе Спасске произошёл пожар в кирпичной бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Никто из людей не пострадал.

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На месте происшествия работал пожарный расчёт.