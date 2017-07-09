Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_spasske_gorela_banja090717/

В Спасске горела баня
Площадь пожара составила 2 кв. метра. Никто из людей не пострадал.

Происшествия   113

В субботу, 8 июля, в 09.50 в городе Спасске произошёл пожар в кирпичной бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Никто из людей не пострадал.

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На месте происшествия работал пожарный расчёт.