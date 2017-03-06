В Скопинском районе ВАЗ-2115 врезался в «Камаз» и улетел в кювет

В результате аварии в больницу с травмами попали водитель автомобиля ВАЗ и его 30-летний пассажир.

Происшествия

В субботу, 4 марта, в 19.40 на 292 километре трассы М-6 «Каспий» в Скопинском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

32-летний житель Рязанской области, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2115 в сторону Тамбова, не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с едущим впереди «Камазом» с полуприцепом, после чего легковой автомобиль оказался в кювете.

В результате аварии в больницу с травмами попали водитель автомобиля ВАЗ и его 30-летний пассажир.