Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_skopinskom_rajone_sgorela_banja2312/

В Скопинском районе сгорела баня
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия   87

В четверг, 22 декабря, в Скопинском районе произошёл пожар. Горела деревянная баня в селе Чучково.

Постройка размером 3х5 м повреждена огнём. Люди на пожаре не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС  России по Рязанской области.

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.