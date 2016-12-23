http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_skopinskom_rajone_sgorela_banja2312/
В Скопинском районе сгорела баня
Происшествия 87
В Скопинском районе сгорела баня
Происшествия 87
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В четверг, 22 декабря, в Скопинском районе произошёл пожар. Горела деревянная баня в селе Чучково.
Постройка размером 3х5 м повреждена огнём. Люди на пожаре не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.