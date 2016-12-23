В Скопинском районе сгорела баня

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 22 декабря, в Скопинском районе произошёл пожар. Горела деревянная баня в селе Чучково.

Постройка размером 3х5 м повреждена огнём. Люди на пожаре не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.