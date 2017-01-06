http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_skopinskom_rajone_sgorel_avtomobil/
В Скопинском районе сгорел автомобиль
Происшествия 135
В Скопинском районе сгорел автомобиль
Происшествия 135
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В пятницу, 6 января, около четырёх часов утра в Скопинсокм районе произошёл пожар. В селе Ильинка загорелся автомобиль. Люди при этом не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.