В Скопинском районе сгорел автомобиль

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Происшествия

В пятницу, 6 января, около четырёх часов утра в Скопинсокм районе произошёл пожар. В селе Ильинка загорелся автомобиль. Люди при этом не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.