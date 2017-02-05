В Скопинском районе горел четырёхквартирный жилой дом

В результате пожара здание размером 10х25 метров повреждено огнём.

Происшествия

В субботу, 4 февраля, в 19.31 в селе Клекотки Скопинского района произошёл пожар в кирпичном 4-квартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара здание размером 10х25 метров повреждено огнём. Люди не пострадали.

Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжал 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника Государственной противопожарной службы.