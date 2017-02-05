http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_skopinskom_rajone_gorel_chetyrjohkvartirnyj_zhiloj_dom/
В Скопинском районе горел четырёхквартирный жилой дом
Происшествия 112
В Скопинском районе горел четырёхквартирный жилой дом
Происшествия 112
В результате пожара здание размером 10х25 метров повреждено огнём.
В субботу, 4 февраля, в 19.31 в селе Клекотки Скопинского района произошёл пожар в кирпичном 4-квартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара здание размером 10х25 метров повреждено огнём. Люди не пострадали.
Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжал 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника Государственной противопожарной службы.