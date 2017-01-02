В Шиловском районе сгорел жилой дом с пристройкой

Люди во время пожара не пострадали.

Происшествия

В понедельник, 2 января, в 15.17 в деревне Шелухово Шиловского района произошёл пожар, в результате которого был повреждён огнём кирпичный жилой дом с деревянной пристройкой под шиферной кровлей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди во время пожара не пострадали. Его причина и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали три пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы, пять представителей ведомственной пожарной дружины.