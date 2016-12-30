В Шиловском районе горел жилой дом

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека ведомственной пожарной команды.

Происшествия

В пятницу, 30 декабря, в Шиловском районе Рязанской области произошёл пожар. Горел жилой дом в селе Куземкино.

Деревянный дом с металлической крышей повреждён огнём, люди на пожаре не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека ведомственной пожарной команды.