http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_shilovskom_rajone_gorel_zhiloj_dom/
В Шиловском районе горел жилой дом
Происшествия 89
В Шиловском районе горел жилой дом
Происшествия 89
На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека ведомственной пожарной команды.
В пятницу, 30 декабря, в Шиловском районе Рязанской области произошёл пожар. Горел жилой дом в селе Куземкино.
Деревянный дом с металлической крышей повреждён огнём, люди на пожаре не пострадали, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека ведомственной пожарной команды.