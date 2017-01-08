http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_shackom_rajone_proizoshlo_serjoznoe_dtp/
В Шацком районе произошло серьёзное ДТП
Происшествия 478
В Шацком районе произошло серьёзное ДТП
Происшествия 478
По предварительным данным, погибли два человека.
В воскресенье, 8 января, около 6 часов утра на 343 километре трассы М-5 на территории Шацкого района произошло ДТП с участием автомобилей «Форд Фокус» и «Мицубиси Паджеро». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, ещё двое попали в больницу.
На ликвидацию последствий аварии выезжал пожарный расчёт.