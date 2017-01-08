В Шацком районе произошло серьёзное ДТП

По предварительным данным, погибли два человека.

Происшествия

В воскресенье, 8 января, около 6 часов утра на 343 километре трассы М-5 на территории Шацкого района произошло ДТП с участием автомобилей «Форд Фокус» и «Мицубиси Паджеро». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, ещё двое попали в больницу.

На ликвидацию последствий аварии выезжал пожарный расчёт.