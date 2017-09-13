В Шацке полицейские задержали грабителя-гастролёра

Попытка унести стекло от холодильника в мясном павильоне рынка может закончиться для него 4 годами лишения свободы.

Происшествия

В городе Шацке сотрудники полиции за полчаса раскрыли ограбление, совершённое на территории продуктового рынка. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

О преступлении в полицию заявила продавщица, сообщившая, что в мясном павильоне неизвестный пытался похитить стекло от холодильника. Мужчина в рабочей спецовке спокойно зашёл в торговую точку, представился работником рынка и забрал стекло, заявив, что его надо отнести, чтобы снять размеры. Бдительный работник мясного отдела решил проверить работника и догнал его уже на выходе с рынка. Поняв, что трюк не удался, вор оставил стекло и ушёл.

Полицейские быстро нашли 35-летнего подозреваемого на автостанции, буквально за несколько минут до отправления автобуса в Шилово. Мужчина уже был судим за преступления на территории Шиловского района и поэтому отправился в Шацк «на гастроли».

Попытка вынести стекло от холодильника по закону классифицируется как грабёж. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, виновный может получить до 4 лет лишения свободы.