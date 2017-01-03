http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sele_poljany_sgorel_ceh/
В селе Поляны сгорел цех
Происшествия 157
В селе Поляны сгорел цех
Происшествия 157
Сообщение о пожаре в производственном здании поступило в 4 часа 27 минут.
Во вторник, 3 января, в селе Поляны Рязанского района сгорел цех. Сообщение о пожаре в производственном здании поступило в 4 часа 27 минут, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.