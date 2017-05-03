В селе Поляны под Рязанью горел жилой дом

На место выезжали 4 пожарных автомобиля, 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

Во вторник, 2 мая, в 23.42 в селе Поляны Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём было повреждено чердачное помещение деревянного жилого дома. Люди не пострадали.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали 4 пожарных автомобиля, 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.