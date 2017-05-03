http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sele_poljany_pod_rjazanju_gorel_zhiloj_dom/
В селе Поляны под Рязанью горел жилой дом
Происшествия 104
В селе Поляны под Рязанью горел жилой дом
Происшествия 104
На место выезжали 4 пожарных автомобиля, 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Во вторник, 2 мая, в 23.42 в селе Поляны Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём было повреждено чердачное помещение деревянного жилого дома. Люди не пострадали.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжали 4 пожарных автомобиля, 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.