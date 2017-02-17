В селе Дегтяное Спасского района обнаружили «резиновый дом»

Теперь злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

Происшествия

В селе Дегтяное Спасского района полицейские выявили и пресекли фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина.

В январе 2017 года 37-летняя рязанка фиктивно поставила на учёт в своём доме в Дегтяном 46-летнего неработающего гражданина Республики Узбекистан.

Теперь злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет, сообщает сайт регионального УМВД России по Рязанской области.

Всех, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, просят обращаться в полицию по телефону 02 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.