В селе Дегтяное Спасского района полицейские выявили и пресекли фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина.
В январе 2017 года 37-летняя рязанка фиктивно поставила на учёт в своём доме в Дегтяном 46-летнего неработающего гражданина Республики Узбекистан.
Теперь злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет, сообщает сайт регионального УМВД России по Рязанской области.
Всех, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, просят обращаться в полицию по телефону 02 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.