В селе Аделино Рязанской области произошёл пожар

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 5 января, в селе Аделино Шиловского района произошёл пожар. Горел нежилой деревянный дом с шиферной крышей.

Здание полностью уничтожено огнём. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, люди на пожаре не пострадали. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.