http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sele_adelino_rjazanskoj_oblasti_proizoshjol_pozhar/
В селе Аделино Рязанской области произошёл пожар
Происшествия 125
В селе Аделино Рязанской области произошёл пожар
Происшествия 125
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В четверг, 5 января, в селе Аделино Шиловского района произошёл пожар. Горел нежилой деревянный дом с шиферной крышей.
Здание полностью уничтожено огнём. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, люди на пожаре не пострадали. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.