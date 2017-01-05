http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasovskom_rajone_stolknulis_tri_avtomobilja_est_postradavshie/
В Сасовском районе столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие
Происшествия 287
В Сасовском районе столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие
Происшествия 287
ДТП произошло на 396 километре автодороги М-5
В четверг, 5 января, в Рязанской области произошло ДТП. На 396 километре автодороги М-5 в Сасовском районе столкнулись три автомобиля.
При столкновении легковых автомобилей Лада-2114, Форд Фокус и грузового автомобиля Вольво пострадали люди, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.