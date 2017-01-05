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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasovskom_rajone_stolknulis_tri_avtomobilja_est_postradavshie/

В Сасовском районе столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие
ДТП произошло на 396 километре автодороги М-5

Происшествия   287

В четверг, 5 января, в Рязанской области произошло ДТП. На 396 километре автодороги М-5 в Сасовском районе столкнулись три автомобиля.

При столкновении легковых автомобилей Лада-2114, Форд Фокус и грузового автомобиля Вольво пострадали люди, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.