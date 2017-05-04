В Сасовском районе сгорели надворная постройка и автомобиль

Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее.

Происшествия

В среду, 3 мая, в 17.47 в селе Фроловское Сасовского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём были уничтожены деревянная надворная постройка и легковой автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали.

Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль.