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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasovskom_rajone_sgoreli_nadvornaja_postrojka_i_avtomobil/

В Сасовском районе сгорели надворная постройка и автомобиль
Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее.

Происшествия   134

В среду, 3 мая, в 17.47 в селе Фроловское Сасовского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём были уничтожены деревянная надворная постройка и легковой автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали.

Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль.