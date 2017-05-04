http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasovskom_rajone_sgoreli_nadvornaja_postrojka_i_avtomobil/
В Сасовском районе сгорели надворная постройка и автомобиль
Происшествия 134
В Сасовском районе сгорели надворная постройка и автомобиль
Происшествия 134
Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее.
В среду, 3 мая, в 17.47 в селе Фроловское Сасовского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём были уничтожены деревянная надворная постройка и легковой автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали.
Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее.
На место происшествия выезжал пожарный автомобиль.