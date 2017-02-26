http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasovskom_rajone_sgorel_saraj/
В Сасовском районе сгорел сарай
Происшествия 111
В Сасовском районе сгорел сарай
Происшествия 111
Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
В воскресенье, 26 февраля, в Сасовском районе произошёл пожар. Горел сарай в селе Салтыково.
Деервянное строение полностью уничтожено огнем, сообщает сайт ГУ МЧС Россиии по Рязанской области. Пострадавших на пожаре нет.
Причины возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.