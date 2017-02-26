В Сасовском районе сгорел сарай

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Происшествия

В воскресенье, 26 февраля, в Сасовском районе произошёл пожар. Горел сарай в селе Салтыково.

Деервянное строение полностью уничтожено огнем, сообщает сайт ГУ МЧС Россиии по Рязанской области. Пострадавших на пожаре нет.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.