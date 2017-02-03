http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasovskom_rajone_ogon_povredil_zhiloj_dom/
В Сасовском районе огонь повредил жилой дом
Происшествия 115
В Сасовском районе огонь повредил жилой дом
Происшествия 115
На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В пятницу, 3 февраля, в 06.30 в селе Огарёво-Почково Сасовского района произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара шлакоблочное здание с металлической крышей повреждено огнём.
Люди не пострадали. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.