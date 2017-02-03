В Сасовском районе огонь повредил жилой дом

На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В пятницу, 3 февраля, в 06.30 в селе Огарёво-Почково Сасовского района произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара шлакоблочное здание с металлической крышей повреждено огнём.

Люди не пострадали. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.