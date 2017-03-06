В Сасовском районе главбуха организации оштрафовали за несвоевременное возвращение исполнительного документа

Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

Происшествия

В Сасовском районе главного бухгалтера ООО «К.» оштрафовали за несвоевременное возвращение исполнительного документа. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Гражданка Ч. не сообщила судебному приставу-исполнителю об увольнении работника, с зарплаты которого удерживались алименты. Такое нарушение стало основанием для составления протокола ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.

УФССП России по Рязанской области напоминает, что согласно законодательству должностные лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить о перемене места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов должника судебному приставу и возвратить ему исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях.