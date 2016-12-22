В Сасове суд рассматривает дело рязанского «Раскольникова»

Мужчина, убивший знакомую ударом топора по голове, взят под стражу на 2 месяца.

Происшествия

Сасовский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу на 2 месяца в качестве меры пресечения мужчины, который убил знакомую ударом топора по голове. Об этом сообщает сайт Сасовского райсуда.

По данным пресс-службы суда, преступление рязанский «Раскольников» совершил в декабре этого года. Следствие отрабатывает версию, что ударил подозреваемый женщину топором умышленно, в ходе ссоры. От удара она скончалась на месте.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – за умышленное убийство. Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.

Постановление суда о заключении мужчины под стражу пока не вступило в законную силу.