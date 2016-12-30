В Сасове сбили пешехода-нарушителя

Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу.

Происшествия

В четверг, 29 декабря, в 09.45 на улице Типанова в Сасове сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло напротив дома №3. 41-летнего мужчину сбил автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял 38-летний житель Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, пострадавший пересекал проезжую часть в неположенном месте, хотя в пределах прямой видимости находится пешеходный переход.

Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу.