http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasove_sbili_peshehoda-narushitelja/
В Сасове сбили пешехода-нарушителя
Происшествия 116
В Сасове сбили пешехода-нарушителя
Происшествия 116
Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу.
В четверг, 29 декабря, в 09.45 на улице Типанова в Сасове сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ДТП произошло напротив дома №3. 41-летнего мужчину сбил автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял 38-летний житель Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, пострадавший пересекал проезжую часть в неположенном месте, хотя в пределах прямой видимости находится пешеходный переход.
Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу.