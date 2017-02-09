В Сасове по «горячим следам» задержали подозреваемых в кражах из автомобилей

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Происшествия

В Сасове сотрудники полиции задержали подозреваемых в трёх кражах из автомобилей, припаркованных на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О преступлении полицейским стало известно из сообщения хозяина автомобиля ВАЗ-2107, у которого слили бензин. Он успел заметить и сообщить правоохранителям приметы автомобиля, на котором скрылись подозреваемые.

Ориентировка на розыск сразу же была передана патрулям, работавшим на улицах Сасова. Вскоре один из пеших нарядов получил от коллег информацию, что в их сторону направился автомобиль, похожий на разыскиваемый.

Через некоторое время полицейские обнаружили серебристые «Жигули». Осмотрев багажник, они увидели там канистру, а в салоне машины находился шланг, пахнущий бензином. Позже выяснилось, что два 18-летних жителя Сасовского района причастны не только к хищению бензина – они украли ещё и две магнитолы из других автомобилей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Сотрудники ППС получили поощрения от руководства за хорошую работу.