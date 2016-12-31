http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sasove_gorel_dvuhkvartirnyj_zhiloj_dom/
В Сасове горел двухквартирный жилой дом
Происшествия 99
В Сасове горел двухквартирный жилой дом
Происшествия 99
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 4 представителя добровольной пожарной дружины.
В пятницу, 30 декабря, в 12.33 на улице Советской в городе Сасово произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара деревянный двухквартирный жилой дом с металлической кровлей повреждён огнём. Люди не пострадали.
Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 4 представителя добровольной пожарной дружины.