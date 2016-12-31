В Сасове горел двухквартирный жилой дом

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 4 представителя добровольной пожарной дружины.

Происшествия

В пятницу, 30 декабря, в 12.33 на улице Советской в городе Сасово произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара деревянный двухквартирный жилой дом с металлической кровлей повреждён огнём. Люди не пострадали.

Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 4 представителя добровольной пожарной дружины.