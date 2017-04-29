В Сараевском районе сгорела хозпостройка

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В субботу, 29 апреля, в Сараевскрм районе произошёл пожар. Горела хозпостройка в селе Ягодное.

Кирпичное строение размером 20х5 м уничтожено огнём. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре никто не пострадал.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.