http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_saraevskom_rajone_sgorela_hozpostrojka/
В Сараевском районе сгорела хозпостройка
Происшествия 130
В Сараевском районе сгорела хозпостройка
Происшествия 130
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В субботу, 29 апреля, в Сараевскрм районе произошёл пожар. Горела хозпостройка в селе Ягодное.
Кирпичное строение размером 20х5 м уничтожено огнём. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.