http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_saraevskom_rajone_sgorel_zhiloj_dom1307/
В Сараевском районе сгорел жилой дом
Происшествия 56
В Сараевском районе сгорел жилой дом
Происшествия 56
На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Ночью в четверг, 13 июля, в Сараевском районе произошёл пожар. Горел жилой деревянный дом в селе Бычки.
Площадь пожара составила 40 кв. м, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.