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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_saraevskom_rajone_sgorel_zhiloj_dom1307/

В Сараевском районе сгорел жилой дом
На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия   56

Ночью в четверг, 13 июля, в Сараевском районе произошёл пожар. Горел жилой деревянный дом в селе Бычки.

Площадь пожара составила 40 кв. м, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. К счастью, никто не пострадал.  Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.