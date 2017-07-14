В Сараевском районе сгорел жилой дом

На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

Ночью в четверг, 13 июля, в Сараевском районе произошёл пожар. Горел жилой деревянный дом в селе Бычки.

Площадь пожара составила 40 кв. м, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.