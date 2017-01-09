В Сараевском районе из снежного плена освободили машину женщины-инвалида

Помощь пожарных также потребовалась работникам скорой помощи.

Происшествия

Новогодние каникулы в Сараевском районе Рязанской области прошли без пожаров, но работа пожарным всё равно нашлась – они оказывали помощь застрявшим на дороге. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

7 января помощь потребовалась медикам. «Газель», скорая помощь, ехавшая к больному в Муравлянское поселение, застряла из-за снежных заносов. Сначала к ней отправилась другая скорая, но также застряла. Когда к месту прибыл пожарный автомобиль, одна из скорых смогла самостоятельно добраться за пациента, а вот другую пришлось вытягивать из сугробов.

На следующий день в снегу застрял автомобиль, которым управляла женщина без ног. ВАЗ-2110 с ручным управлением самостоятельно из снежного плена выбраться не смог, водителю пришлось звонить спасателям. Пожарные приехали и вытащили легковушку из сугробов.