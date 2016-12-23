http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sapozhkovskom_rajone_obgon_zavershilsja_bolnicej/
В Сапожковском районе обгон завершился больницей
Происшествия 126
В Сапожковском районе обгон завершился больницей
Происшествия 126
На трассе Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород при обгоне столкнулись «УАЗ» и «Ауди».
На 63-м километре дороги Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород, в Сапожковском районе Рязанской области вчера, 22 декабря, утром произошло столкновение «УАЗика» со встречной «Ауди». Водителю и пассажиру «Ауди» пришлось обратиться в больницу за помощью. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
По данным полиции, всё случилось из-за того, что шофёр «УАЗа» пошёл на обгон, не убедившись в безопасности этого манёвра. В итоге «УАЗ» вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. В «Ауди», не виноватой в лихачестве, пострадали люди.