В Сапожковском районе обгон завершился больницей

На трассе Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород при обгоне столкнулись «УАЗ» и «Ауди».

Происшествия

На 63-м километре дороги Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород, в Сапожковском районе Рязанской области вчера, 22 декабря, утром произошло столкновение «УАЗика» со встречной «Ауди». Водителю и пассажиру «Ауди» пришлось обратиться в больницу за помощью. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

По данным полиции, всё случилось из-за того, что шофёр «УАЗа» пошёл на обгон, не убедившись в безопасности этого манёвра. В итоге «УАЗ» вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. В «Ауди», не виноватой в лихачестве, пострадали люди.