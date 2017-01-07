http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_sapozhke_gorel_kirpichnyj_garazh/
В Сапожке горел кирпичный гараж
Происшествия 320
В Сапожке горел кирпичный гараж
Происшествия 320
Люди во время происшествия не пострадали. Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
В субботу, 7 января, около 10 часов утра в Сапожке произошёл пожар, в результате которого огнём был повреждён кирпичный гараж размером 15х5 метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Люди во время происшествия не пострадали. Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников МЧС.