http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rybnovskom_rajone_sgorel_zhiloj_dom2402/
В Рыбновском районе сгорел жилой дом
Происшествия 97
В Рыбновском районе сгорел жилой дом
Происшествия 97
В тушении принимали участие 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека добровольной пожарной команды.
В пятницу, 24 февраля, около 5 часов утра, в Рыбновском районе Рязанской области произошёл пожар. Горел жилой дом в селе Большое Жоково.
Деревянный дом с шиферной крышей полностью уничтожен огнём, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.
В тушении принимали участие 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека добровольной пожарной команды.