В Рыбновском районе сгорел жилой дом

В тушении принимали участие 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека добровольной пожарной команды.

Происшествия

В пятницу, 24 февраля, около 5 часов утра, в Рыбновском районе Рязанской области произошёл пожар. Горел жилой дом в селе Большое Жоково.

Деревянный дом с шиферной крышей полностью уничтожен огнём, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

В тушении принимали участие 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека добровольной пожарной команды.