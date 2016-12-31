В Рыбновском районе сгорел автомобиль

На место происшествия выезжали 1 пожарный расчёт, а также два представителя добровольной пожарной команды.

Происшествия

В пятницу, 30 декабря, в 10.29 в деревне Высокое Рыбновского района произошёл пожар, в результате которого огнём был уничтожен автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

К счастью, люди во время пожара не пострадали. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжали 1 пожарный расчёт, а также два представителя добровольной пожарной команды.