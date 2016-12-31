http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rybnovskom_rajone_sgorel_avtomobil/
В Рыбновском районе сгорел автомобиль
Происшествия 111
В Рыбновском районе сгорел автомобиль
Происшествия 111
На место происшествия выезжали 1 пожарный расчёт, а также два представителя добровольной пожарной команды.
В пятницу, 30 декабря, в 10.29 в деревне Высокое Рыбновского района произошёл пожар, в результате которого огнём был уничтожен автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
К счастью, люди во время пожара не пострадали. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.
На место происшествия выезжали 1 пожарный расчёт, а также два представителя добровольной пожарной команды.