http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rybnovskom_rajone_ogon_povredil_banju/
В Рыбновском районе огонь повредил баню
Происшествия 77
В Рыбновском районе огонь повредил баню
Происшествия 77
Баня двухэтажная, из цилиндрованного сруба с шестискатной крышей.
В субботу, 18 февраля, в 19.39 в деревне Раменки Рыбновского района произошёл пожар в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Баня двухэтажная, из цилиндрованного сруба с шестискатной крышей повреждена огнём. Никто из людей не пострадал.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 12 сотрудников МЧС.