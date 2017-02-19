В Рыбновском районе огонь повредил баню

Баня двухэтажная, из цилиндрованного сруба с шестискатной крышей.

Происшествия

В субботу, 18 февраля, в 19.39 в деревне Раменки Рыбновского района произошёл пожар в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Баня двухэтажная, из цилиндрованного сруба с шестискатной крышей повреждена огнём. Никто из людей не пострадал.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 12 сотрудников МЧС.