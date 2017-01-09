В Рыбновском районе насмерть сбили женщину-пешехода

На данный момент личность погибшей не установлена.

Происшествия

В понедельник, 9 января, в 00.25 на 173 километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе насмерть сбили женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Женщину, пересекавшую проезжую часть слева направо не по пешеходному переходу, сбил автомобиль «Шкода Рапид» под управлением 58-летнего жителя Рязани.

Пострадавшая умерла на месте происшествия. Её личность пока не установлена.