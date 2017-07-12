В Рыбном украли камеру наблюдения со здания школы

Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания.

Происшествия

В городе Рыбное со здания одной из местных школ украли камеру видеонаблюдения. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции смогли найти свидетеля произошедшего, который рассказал, что видел молодого человека, среди бела дня, забравшегося на карниз и отсоединяющего камеру. При этом случайного очевидца злоумышленник не заметил.

По описанию внешности молодого человека сотрудники полиции предположили, что камеру украл 21-летний житель райцентра. Парень только недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон.

Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. Он уже дал признательные показания. Камера парень продать не успел – она изъята.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.