http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rybnom_motociklist_sbil_rebjonka_i_sbezhal/
В Рыбном мотоциклист сбил ребёнка и сбежал
Происшествия 199
В городе Рыбное Рязанской области мотоциклист сбил ребёнка и сбежал с места ДТП. Об этом вечером в понедельник, 1 мая, сообщается в группе
«Типичное Рыбное» в социальной сети «Вконтакте».
В Рыбном мотоциклист сбил ребёнка и сбежал
Происшествия 199
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».
В городе Рыбное Рязанской области мотоциклист сбил ребёнка и сбежал с места ДТП. Об этом вечером в понедельник, 1 мая, сообщается в группе
По словам автора поста, ДТП произошло около бывшего клуба «Галактика». Ребёнка с места происшествия увезла скорая помощь.
Другие подробности пока не известны.