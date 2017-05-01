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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rybnom_motociklist_sbil_rebjonka_i_sbezhal/

В Рыбном мотоциклист сбил ребёнка и сбежал
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   199

В городе Рыбное Рязанской области мотоциклист сбил ребёнка и сбежал с места ДТП. Об этом вечером в понедельник, 1 мая, сообщается в группе «Типичное Рыбное» в социальной сети «Вконтакте».

По словам автора поста, ДТП произошло около бывшего клуба «Галактика». Ребёнка с места происшествия увезла скорая помощь.

Другие подробности пока не известны.