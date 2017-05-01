В Рыбном мотоциклист сбил ребёнка и сбежал

Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

В городе Рыбное Рязанской области мотоциклист сбил ребёнка и сбежал с места ДТП. Об этом вечером в понедельник, 1 мая, сообщается в группе «Типичное Рыбное» в социальной сети «Вконтакте».

По словам автора поста, ДТП произошло около бывшего клуба «Галактика». Ребёнка с места происшествия увезла скорая помощь.

Другие подробности пока не известны.