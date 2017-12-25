http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazhske_vaz-21099_sbil_na_nochnoj_ulice_molodogo_cheloveka/
В Ряжске ВАЗ-21099 сбил на ночной улице молодого человека
Происшествия 107
В воскресенье, около трёх часов ночи на улице Дзержинского в Ряжске автомобиль ВАЗ-21099 сбил молодого человека. Об этом сообщил
сайт издательства «Пресса».
В Ряжске ВАЗ-21099 сбил на ночной улице молодого человека
Происшествия 107
Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжёлое.
В воскресенье, около трёх часов ночи на улице Дзержинского в Ряжске автомобиль ВАЗ-21099 сбил молодого человека. Об этом сообщил
19-летний водитель сначала заявил, что просто остановился, чтобы оказать помощь лежащему на дороге человеку, но затем, под тяжестью улик, был вынужден признаться в наезде.
Пешехода прооперировал приехавший из Рязани нейрохирург. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжёлое, но врачи уверены, что он будет жить.