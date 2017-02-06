В рязанскую колонию привезли курицу, начинённую телефонами

В общей сложности на территорию колонии пытались незаконно доставить 31 сотовый телефон.

Происшествия

В колонию №5 УФСИН России по Рязанской области пытались передать мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Способ доставить в режимное учреждение запрещённые предметы житель Скопина Д., привёзший передачу своему знакомому, выбрал нетривиальный. В ходе досмотра продуктов сотрудники колонии обнаружили в курице-гриль и мясном хлебе 31 мобильный телефон, зарядное устройство, USB-модем и 4 сим-карты.

Сообщается, что всё это предназначалось заключённому У. 1989 года рождения. Для доставки У. привлёк заключённого Г., которому и привезли курицу с начинкой.

В отношении Д. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.12 КоАП РФ.