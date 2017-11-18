В Рязанском районе сгорел автомобиль

На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В пятницу, 17 ноября, в Рязанском районе произошёл пожар. Горел автомобиль в посёлке Турлатово.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.