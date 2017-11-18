http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskom_rajone_sgorel_avtomobil1811/
В Рязанском районе сгорел автомобиль
Происшествия 160
В Рязанском районе сгорел автомобиль
Происшествия 160
На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В пятницу, 17 ноября, в Рязанском районе произошёл пожар. Горел автомобиль в посёлке Турлатово.
Площадь пожара составила 4 кв. м. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.
На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.