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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskom_rajone_sgorel_avtomobil1811/

В Рязанском районе сгорел автомобиль
 На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия   160

В пятницу, 17 ноября, в Рязанском районе произошёл пожар. Горел автомобиль в посёлке Турлатово.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

 На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.