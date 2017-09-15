http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskom_rajone_proizoshjol_pozhar/
В Рязанском районе произошёл пожар
Происшествия 24
В Рязанском районе произошёл пожар
Происшествия 24
В результате пожара огнём была повреждена жилая комната на площади 20 кв. метров.
В четверг, 14 сентября. В 14.10 в посёлке Мурмино Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём была повреждена жилая комната на площади 20 кв. метров. Люди не пострадали.
Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.