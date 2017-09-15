В Рязанском районе произошёл пожар

В результате пожара огнём была повреждена жилая комната на площади 20 кв. метров.

Происшествия

В четверг, 14 сентября. В 14.10 в посёлке Мурмино Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём была повреждена жилая комната на площади 20 кв. метров. Люди не пострадали.

Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.