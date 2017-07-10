В Рязанском районе при падении в колодец погиб молодой мужчина

Ранее колодец был закрыт крышкой, но её, скорее всего, украли.

Происшествия

В воскресенье, 9 июля, в селе Новосёлки Рязанского района произошло ЧП: при падении в колодец погиб 26-летний местный житель. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Судя по всему, при падении мужчина ударился головой о металлическую трубу, проходящую по дну колодца системы водоснабжения.

Ранее колодец был закрыт крышкой, но её, скорее всего, украли.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.