http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskom_rajone_pri_padenii_v_kolodec_pogib_molodoj_muzhchina/
В Рязанском районе при падении в колодец погиб молодой мужчина
Происшествия 220
В воскресенье, 9 июля, в селе Новосёлки Рязанского района произошло ЧП: при падении в колодец погиб 26-летний местный житель. Об этом сообщил
сайт издательства «Пресса».
В Рязанском районе при падении в колодец погиб молодой мужчина
Происшествия 220
Ранее колодец был закрыт крышкой, но её, скорее всего, украли.
В воскресенье, 9 июля, в селе Новосёлки Рязанского района произошло ЧП: при падении в колодец погиб 26-летний местный житель. Об этом сообщил
Судя по всему, при падении мужчина ударился головой о металлическую трубу, проходящую по дну колодца системы водоснабжения.
Ранее колодец был закрыт крышкой, но её, скорее всего, украли.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.