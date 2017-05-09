http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskom_rajone_gorel_dachnyj_dom/
В Рязанском районе горел дачный дом
Происшествия 119
В Рязанском районе горел дачный дом
Происшествия 119
Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
Во вторник, 9 мая, в 11.19 в селе Дубровичи Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём была повреждена терраса кирпичного дачного дома. Люди не пострадали.
Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.