В Рязанском районе горел дачный дом

Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

Происшествия

Во вторник, 9 мая, в 11.19 в селе Дубровичи Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём была повреждена терраса кирпичного дачного дома. Люди не пострадали.

Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.