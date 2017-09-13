В рязанском райцентре ограбили инвалида-колясочника

Подозреваемого в преступлении задержали в течение двух часов.

Происшествия

В Касимове за два часа задержали подозреваемого в уличном ограблении инвалида. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

О преступлении в полицию сообщила 67-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у её 37-летнего сына, после аварии передвигающегося в инвалидной коляске, отобрали сотовый телефон. Неизвестный попросил у него аппарат позвонить и, воспользовавшись беспомощностью инвалида, скрылся.

Полицейские опросили возможных свидетелей и выяснили, что подозреваемый может находиться в соседнем районе города. Его задержали во время застолья у знакомого.

Сотовый телефон похитил 40-летний житель Касимовского района, уже имеющий судимость за ограбление.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, ему грозит до 4 лет лишения свободы.