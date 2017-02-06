В Рязанском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве с особой жестокостью

Рязанец обвиняется в сожжении собственной жены.

Происшествия

В Рязанском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя Рязанской области 1979 года рождения в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Прокурор огласил обвинительное заключение, где подсудимому предъявлено обвинение в том, что в апреле 2016 года, поссорившись с супругой в кафе, он облил женщину бензином, а затем поджог её. В результате потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и через некоторое время скончалась. В процессе подсудимый свою вину не признал. Начался допрос свидетелей.