В рязанской торговой палатке продавали водку и спиртовой лосьон

Нестационарный торговый объект не имеет права торговать спиртным, но закон писан не всем.

Происшествия

Рязанские полицейские получили информацию, что в торговой палетке на улице Гоголя сбывают спиртное, сообщает сайт УМВД Рязанской области. Информацию проверили.

Действительно, в палатке, относящейся к категории «нестационарный торговый объект», в которых сбыт спиртного законодательно запрещён, бойко торговали алкоголем. Из незаконного оборота сотрудники полиции вывели 26 литров спиртного и 116 емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Это был спиртовой лосьон, который тоже вовсю реализовали через палатку.

Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Составлен административный протокол.