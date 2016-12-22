http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_torgovoj_palatke_prodavali_vodku_i_spirtovoj_loson/
В рязанской торговой палатке продавали водку и спиртовой лосьон
Происшествия 165
В рязанской торговой палатке продавали водку и спиртовой лосьон
Происшествия 165
Нестационарный торговый объект не имеет права торговать спиртным, но закон писан не всем.
Рязанские полицейские получили информацию, что в торговой палетке на улице Гоголя сбывают спиртное, сообщает сайт УМВД Рязанской области. Информацию проверили.
Действительно, в палатке, относящейся к категории «нестационарный торговый объект», в которых сбыт спиртного законодательно запрещён, бойко торговали алкоголем. Из незаконного оборота сотрудники полиции вывели 26 литров спиртного и 116 емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Это был спиртовой лосьон, который тоже вовсю реализовали через палатку.
Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Составлен административный протокол.