В Рязанской области зарегистрировано два случая причинения тяжкого вреда здоровью человека

На улицах Рязани полицейскими задержано 14 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 3 человека.

Происшествия

Во вторник, 7 февраля, на территории Рязанской области было зарегистрировано 25 преступлений и происшествий, 12 из них – в Рязани. Такие данные приводит официальный сайт регионального УМВД.

Дважды за сутки регистрировали случаи причинения тяжкого вреда здоровью человека. Также в криминальную сводку попали: разбойное нападение, 11 краж, 3 экономических преступления. Дважды изымались наркотики.

На улицах Рязани полицейскими задержано 14 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 3 человека.