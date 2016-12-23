В Рязанской области зарегистрировано 26 преступлений, а в Рязани 28 пьяных

В статистике происшествий за минувшие сутки «лидирует» задержание нетрезвых граждан.

Происшествия

За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 26 преступлений и происшествий, 16 из них совершено в Рязани, рассказывает сайт УМВД региона.

В числе преступлений 1 грабёж, 8 краж и 3 факта пресечения незаконного оборота наркотиков. Также выявлено 2 криминальных эпизода экономического характера.

Больше всего происшествий в эти сутки связано с задержанием нетрезвых граждан, по данным ведомства. Только в областном центре полиция задержала 28 товарищей «подшофе». Возможно, сказалась начавшаяся неделя корпоративов.

Также в Рязани полиции «попалось» 13 человек, совершивших мелкое хулиганство.