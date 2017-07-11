В Рязанской области зарегистрирован случай причинения тяжкого вреда здоровью человека На улицах Рязани полицейскими задержано 9 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 3 нарушителя.
В понедельник, 10 июля, на территории Рязанской области было зарегистрировано 22 преступления и происшествия, 10 из них произошли в Рязани. Такие данные приводит пресс-службе регионального управления МВД России.
В сводку полиции попали: факт причинения тяжкого вреда здоровью человека, грабёж, 12 краж, экономическое преступление.
На улицах Рязани полицейскими задержано 9 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 3 нарушителя.